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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr'den Katar açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, Katar'ın ilişkileri tamir edebilmek için bir dizi adım atması gerektiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr'den Katar açıklaması

PARİS (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr, Katar’ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini tamir edebilmek için Filistinli Hamas ve Mısır’da Müslüman Kardeşler’e verilen desteğin sona ermesi gibi bir dizi adım atması gerektiğini söyledi.

El-Cubeyr, Katar ile yaşanan son krizle ilgili olarak Paris’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Katar’ın ülkesi ve diğer Arap ülkeleri ile ilişkileri tamir etmek için ne yapması gerektiğini gayet iyi bildiğini söyledi.

El-Cubeyr, “Biz, Katar’ın birkaç yıl önce aşırı gruplara yapılan destekle ilgili verdiği sözleri tutmasını istiyoruz, bu ülkenin medyasının düşmanca tavrı ve diğer ülkelerin işlerine müdahalesi de bunları kapsıyor.” dedi.

"Katar’a kimse zarar vermek istemiyor"

“Katar’a kimse zarar vermek istemiyor” ifadesini kullanan el-Cubeyr, şunları kaydetti:

“Katar hangi yöne doğru hareket edecek buna kendi karar verecek. Biz bu adımı büyük bir sıkıntı içinde ve onların izledikleri politikaların sürdürülebilir olmadığını ve değişmesi gerektiğini anlatabilmek için attık. Katar, Hamas ve Müslüman Kardeşler’i destekleyerek, Filistin yönetimi ve Mısır’a zarar veriyor. Biz bunun iyi olmadığını düşünüyoruz. Katar, Ortadoğu’nun istikrarına katkıda bulunabilmek için bu politikalara son vermeli.”

El-Cubeyr, Katar’a uygulanan müeyyidelerin bu ülkeye maliyetinin önemli olacağı uyarısında bulundu ve “Biz sağduyu ve mantığın, doğru adım atılması konusunda Katar’ı ikna edeceğini umut ediyoruz. Bizim aldığımız kararlar oldukça sert ve bunların Katar’a maliyeti oldukça fazla olacak. Biz Katar’ın bu maliyetleri karşılamak isteyeceğine inanmıyoruz.” dedi.

“Doha’ya askeri yaptırım olacak mı?” yolundaki bir soruya el-Cubeyr, “ Umarım olmaz” yanıtını verdi.

Muhabir: Rahmi Gündüz

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Anahtar Kelimeler:
Adil Bin Ahmed El-CubeyrDünyaFilistinli HamasKatarMüslüman KardeşlerSuudi Arabistan
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