Suudi Arabistan-Irak İşbirliği Konseyi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu'nun, Suudi Arabistan-Irak arasında işbirliği konseyi kurulması karar taslağını onayladığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında, Irak ile Suudi Arabistan arasında işbirliği konseyi kurulması ile ilgili karar taslağının kabul edildiği ve bu konuda işlemlerin yürütülmesi için Ticaret ve Yatırım Bakanına yetki verildiği belirtildi.

Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca askeri sanayinin geliştirilmesi ve savunma sanayisindeki yerlilik oranının arttırılması için idari ve bütçe açısından hükümetten bağımsız bir şekilde çalışması planlanan Askeri Sanayi Komisyonunun kurulması kararının onaylandığı bildirildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında kurulması kararlaştırılan komisyonda Enerji Bakanı, Maliye Bakanı, Ticaret ve Yatırım Bakanı, Suudi Arabistan Askeri Sanayi Şirketi yönetim kurulu başkanının yanı sıra Savunma Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar'dan üst düzey yetkililerin üye olarak görev yapacakları kaydedildi.

Suudi Arabistan, yıllık 70 milyar dolar tutarındaki silah ithalatını azaltmak için mayıs ayında askeri sanayi şirketini kurmuştu. Şirketin, 2030 hedefleri kapsamında dünyadaki en büyük 25 şirket arasına girmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.