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Suudi Arabistan, kalaşnikof üretecek

- Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov: - "(Suudi Arabistan’da kalaşnikof üretimi) İlgili anlaşma ay sonuna kadar imzalanacak. Suudiler üretimde yüzde 90’a kadar yerelleştirme istiyor, biz ise bunun daha az olmasını istiyoruz”

Suudi Arabistan, kalaşnikof üretecek
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MOSKOVA (AA) - Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov, Suudi Arabistan’da kalaşnikof üretilmesine ilişkin anlaşmanın ay sonuna kadar imzalanacağını söyledi.

Çemezov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan’da kalaşnikof üretilmesi için müzakerelerin sürdüğünü belirten Çemezov, “Suudi Arabistan’la ilgili anlaşma ay sonuna kadar imzalanacak. Suudiler üretimde yüzde 90’a kadar yerelleştirme istiyor, biz ise bunun daha az olmasını istiyoruz.” dedi.

Venezuela’da kalaşnikof fabrikasının inşaatına ise devam edildiğine işaret eden Çemezov, “Fabrikanın inşaatı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Venezuela ile anlaşmamızın bir kısmı krediyle bir kısmı ise nakitle yapıldı.” diye konuştu.

Rosteh’ten bir süre önce yapılan açıklamada, Orta Doğu bölgesinin yanı sıra Brezilya ile de iş birliği alanlarının istişare edildiği bildirilmişti.

Mihail Kalaşnikof tarafından 1947’de tasarlanan kalaşnikof, dünyanın en yaygın hafif silahı olarak tanınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
KalaşnikofRusyaSuudi Arabistan
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