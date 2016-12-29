Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Suudi Arabistan Kerry'nin Filistin önerisinden memnun

- Riyad, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin, Filistin-İsrail anlaşmazlığı hakkındaki "iki devletli çözüm" teklifini memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan Kerry'nin Filistin önerisinden memnun

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Filistin-İsrail anlaşmazlığı hakkındaki "iki devletli çözüm" düşüncesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Kerry'nin Filistin sorununun çözümüne dair "iki devletli çözüm" önerisinden memnuniyet duyulduğu, bunun 2002'de Beyrut'ta, 2005'te Mekke'de yapılan Arap Barış Girişimi şartları ve uluslararası kararların çoğuyla uyuştuğu ifade edildi.

Kerry, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yolu olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler'deki oylama, iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Arap Barış Girişimi, Filistinlilerin, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve dönüş hakkına ulaşmadan Arap ülkelerinin İsrail ile herhangi bir ilişki kurmaması, İsrail'in Golan tepelerinden çekilmesi gibi bazı şartlar öngörüyordu.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı John KerryFilistin-İsrailSuudi Arabistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.