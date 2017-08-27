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Suudi Arabistan Kızılayı hac mevsimine hazır

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan Kızılayı, 2017 yılı hac döneminde hacı adaylarının acil sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladı.Suudi Arabistan Kızılayı Genel başkanı Muhammed bin Abdullah el-Kasım, basın mensuplarına...

Suudi Arabistan Kızılayı hac mevsimine hazır

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan Kızılayı, 2017 yılı hac döneminde hacı adaylarının acil sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladı.

Suudi Arabistan Kızılayı Genel başkanı Muhammed bin Abdullah el-Kasım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kızılay olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, 2017 hac mevsiminin selametle geçmesi için tüm ekiplerinin tam kapasite ile çalışacağını belirtti.

Kızılayın Mekke ve Medine'de toplam 2 bin 472 kişi ile hac operasyonlarını gerçekleştireceğini ifade eden Kasım, Mekke'deki kutsal mekanlarda 51 ambulans merkezi, hacı adaylarının kullandığı otobanlarda ise hac döneminin sonuna kadar hizmet verecek 94 geçici ambulans merkezi kurulduğunu dile getirdi.

Kasım, bu yıl 350 ambulansın yanı sıra 4 ambulans helikopter ile 15 ambulans motosikletin de hizmet vereceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hac 2017KızılaySuudi Arabistan
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