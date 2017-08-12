Suudi Arabistan Kralı Selman, Fas Kralı 6. Muhammed ile görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, tatil için gittiği Fas'ın Tanca kentindeki ikametgahında Fas Kralı 6. Muhammed ile görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, görüşmede, ortak öneme sahip bazı meseleler ile iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ele alındı.

Kral Selman, Fas'ta gördüğü güzel karşılama için Kral 6. Muhammed'e teşekkür etti.

Tatil için 24 Temmuz'da Fas'a giden Kral Selman, pazartesi günü de Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, 3 yıldır tatilini "Kuzeyin gelini" olarak da bilinen Tanca kentinde geçiriyor.







