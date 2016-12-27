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Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Halep için yardım kampanyası

- Kral Selman, Halep halkına yardım için tüm ülkede yardım kampanyası başlatılması talimatı verdi

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Halep için yardım kampanyası

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Suriye halkına yardım için tüm ülkede yardım kampanyası başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral Selman'ın savaş ve ağır kış şartları nedeniyle yardıma muhtaç Suriyelilere ve özellikle yerlerinden ayrılmak zorunda kalan Haleplilere destek için bugünden başlamak üzere tüm ülkede Suriye'ye yardım kampanyasının başlatılması emrini verdiği bildirildi.

Kral Selman'ın yardım kampanyasına kişisel hesabından 5,3 milyon dolar, Birinci Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'in 2,6 milyon, İkinci Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'ın ise 2,1 milyon dolar bağışta bulunduğu yardım kampanyasına devlet bütçesinden de 26,6 milyon dolarlık tutar ayrıldı.

Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezinin yürüteceği belirtilen kampanyada partner kuruluşlar aracılığıyla insani yardım malzemesi, ilaç, barınma malzemeleri ve kışlık malzemelerin temin edileceği, tedavi masrafları ile çadır kurulum masraflarının karşılanacağı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HalepSelman Bin AbdulazizSuriyeSuudi ArabistanYardım
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