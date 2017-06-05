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Suudi Arabistan Kralının Danışmanı Al Suud, Kuveyt'te

- Suudi Arabistan Kralının Danışmanı ve Mekke Bölgesi Emiri Al Suud, Kuveyt Emiri Sabah ile görüştü

Suudi Arabistan Kralının Danışmanı Al Suud, Kuveyt'te

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Danışmanı ve Mekke Bölgesi Emiri Halid bin Faysal bin Abdulaziz Al Suud'u başkent Kuveyt'te kabul ettiği bildirildi.

Mekke Bölgesi Emiri Al Suud, Kuveyt'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret kapsamında Emir Sabah ile Kuveyt'teki Desman Sarayı'nda bir araya geldi.

Kuveyt Haber Ajansı KUNA'ya göre, Mekke Emiri, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın "iki ülke arasında kardeşlik ilişkileri olduğu" yönündeki mesajını Emir Sabah'a iletti. Mesajda ayrıca, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler ile iki ülkeyi ilgilendiren meselelere değinildi.

Al Suud'un Kuveyt ziyareti, Umman Dışişleri Bakanı Abdullah'ın Katar ziyaretiyle eş zamanlı gerçekleşti. Umman ve Kuveyt, Katar ile ilişkilerini kesmezken, Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen, bu sabah "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
KatarKuveytKuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah
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