Suudi Arabistan Tiran ve Sanafir'de asker bulundurmayacak

KAHİRE (AA) - Suudi Arabistan yönetiminin, Tiran ve Sanafir adalarında asker bulundurmayacağını taahhüt ettiği belirtildi.

Mısır Resmi Gazetesi bugünkü sayısında, Mısır ve Suudi Arabistan arasında Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan’a geçmesi ile ilgili anlaşmanın ek maddelerinin de imzalandığı kaydedildi.

Resmi Gazetede, (dönemin) "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından imzalanan ekler, 8 Nisan 2016 tarihinde Mısır Başbakanı Şerif İsmail’e sunuldu. Prens Muhammed bin Selman, uluslararası yasalara, özellikle de 1982 yılı BM Uluslararası Denizcilik yasalarının 5 ilkesine Suudi Arabistan’ın uyacağını teyit etmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Resmi Gazetede yayınlanan 5 ilkenin ilk maddesine göre, Suudi Arabistan Tiran Boğazı’nı uluslararası geçişlere açık tutacak ve Boğaz için her hangi bir uygulamaya gitmeyecek.

İkinci maddede Suudi Arabistan, Tiran ve Sanafir adalarını bir askeri operasyon için kullanmayacağını, üçüncü maddede ise sınır muhafızları da dahil, adalarda herhangi bir askeri unsur bulundurmayacağını taahhüt ediyor. Adalarda sadece polis gücü bulundurulacak.

Dördüncü maddenin içeriğinde, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Mısır ve Suudi Arabistan arasında yeni deniz sınırının belirlenmesi ve adalarla ilgili diğer teknik konuların karara bağlanması ile ilgili bölümler yer alıyor.

Beşinci maddeye göre ise, Tiran Boğazı ile ilgili oluşacak yeni durum ve şartlarda Mısır ve Suudi Arabistan arasında koordinasyon ve yardımlaşma sağlanacak.

Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan’a geçmesini öngören anlaşma, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Mısır ziyareti esnasında 8 Nisan 2016 tarihinde imzalanmıştı.

Sisi yanlılarından bir grubun da içinde bulunduğu geniş bir muhalif grup anlaşmaya karşı çıkmış ve eylemler yapmıştı.

Söz konusu anlaşmayı Sayıştay’ın iptal etmesine rağmen, Mısır Parlamentosu 14 Haziran 2017 tarihinde onaylamıştı.