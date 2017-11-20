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Suudi Arabistan ve İsrail "gizlice iletişim" kuruyor

- İsrail Enerji Bakanı Steinitz, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan ile "İran'a karşı" gizlice iletişim kurduğunu belirtti

Suudi Arabistan ve İsrail

KUDÜS (AA) - İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Suudi Arabistan ile ülkesinin İran'a karşı ortak endişeler taşıdığını ve bu nedenle "gizli iletişim halinde olduğunu" söyledi.

İsrail ordu radyosuna konuşan Steinitz, bu iletişimin neden gizli tutulduğu yönündeki soruyu, "Biz birçok Müslüman ve Arap ülkesiyle kısmen gizli bağlantılarımız var ve genellikle bu bağlantıdan utanan biz değiliz. Bu ilişkilerin gizli tutulmasını isteyen karşı taraflar. Bizim için sorun değil ancak karşı tarafın isteğine saygı gösteriyoruz. Bu nedenle gizli tutuyoruz." şeklinde yanıtladı.

Steinitz, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan ile İran'a karşı "ortak endişeler" taşıdığını belirterek, bu nedenle "gizli iletişim halinde olduğunu" ifade etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da geçen hafta Suudi Arabistan'ın "İlaf" gazetesine verdiği röportajda, "İran'a karşı Suudi Arabistan ve diğer ılımlı Arap ülkeleriyle tecrübe ve istihbarat paylaşmaya hazırız." demişti.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında birçok ortak çıkar bulunduğunu savunan Eisenkot, "ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliği altında bölgede yeni bir uluslararası ittifak kurma fırsatı bulunuyor. İran tehdidini bertaraf etmek için büyük ve kapsamlı bir stratejik planı hayata geçirmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Bir Suudi Arabistan gazetesine röportaj veren "ilk" İsrail Genelkurmay Başkanı olan Eisenkot, İran'ın Ortadoğu'daki nüfuzunun hem İsrail hem de Suudi Arabistan için kaygı verici olduğunu öne sürmüştü.

Eisenkot, şunları kaydetmişti:

"İran'ın planı, iki Şii hilaliyle Ortadoğu'yu kontrol etmek. Bunlardan ilki İran'dan Irak'a, oradan da Suriye üzerinden Lübnan'a uzanıyor. Diğeri ise Bahreyn ve Yemen üzerinden Kızıl Deniz'e uzanıyor. Bunun gerçekleşmesini önlemek zorundayız."

İran'ın "yayılmacılığı" hakkında Suudi Arabistanlı yetkililerden duyduklarının İsrail'in endişeleriyle birebir aynı olduğunu kaydeden Eisenkot, bu konuda Suudilerle İsrailliler arasında "tam bir anlayış birliği" olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
IsrailSuudi Arabistan
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