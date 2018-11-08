"Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretimini düşürmeli"

İSTANBUL (AA) - İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırdıklarını ve bu durumun petrol fiyatını varil başına 15 dolar gerilettiğini belirtti.

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı SHANA haber ajansına göre Erdebili, "Petrol arzının çoğalması söz konusu ürünün fiyatının düşmesine neden oldu. Bu durum diğer üreticilere zarar veriyor. Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretim miktarlarını düşürmeli." dedi.

Erdebili, her iki ülkenin günlük birer milyon varil petrol üretimini düşürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ESAI Energy'nin raporuna göre, İran'ın Avrupa'daki petrol kayıplarını bu aydan itibaren Rusya karşılayacak. Rusya, Avrupalı petrol şirketlerinin İran'dan ithalatı durdurmasıyla AB ülkelerine petrol ihracatını artırma fırsatı yakalayacak. Yaptırımlar nedeniyle İran'ın petrol ihracatında kaybettiği payı Avrupa'da Rusya, Asya'da ise Suudi Arabistan'ın alacağı öngörülüyor.