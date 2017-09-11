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Suudi Arabistan Veliahdı'nın İsrail'i ziyaret ettiği iddia edildi

- Suudi Arabistan Kraliyet ailesinden bir prensin geçen hafta İsrail'i "gizlice" ziyaret ettiği, bu kişinin Veliaht Bin Selman olabileceği ileri sürüldü

Suudi Arabistan Veliahdı'nın İsrail'i ziyaret ettiği iddia edildi

KUDÜS (AA) - Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed Bin Selman’ın İsrail’e gizli bir ziyarette bulunduğu iddia edildi.

Devlet radyosu başta olmak üzere İsrail basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Kraliyet ailesinden bir prens geçen hafta gizlice İsrail'i ziyaret etti. Haberlerde, bu kişinin Veliaht Muhammed Bin Selman olabileceği öne sürüldü.

İsrail devlet radyosunun bugün yayınladığı haberde İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara’nın Körfez ülkelerinden “üst düzey” bir yetkilinin geçen hafta ülkeyi ziyaret ettiği yönündeki iddiaları doğruladığı ancak ziyaret eden kişinin kimliğine ilişkin bir bilgi vermediği kaydedildi.

Öte yandan Suudi Arabistan’ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesi ise İsrail’i ziyaret eden “üst düzey” Körfezli şahsın Katarlı olduğunu ileri sürdü.

Suudi Arabistan’dan söz konusu iddialara ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen hafta yaptığı açıklamada, "Arap ülkeleri ile ilişkilerimizde yaşanan gelişme benzeri görülmemiş bir durumda." demişti.

Netanyahu, "Arap ülkeleri ile iş birliğimizin boyutu henüz tespit edilmemiştir ancak her zamankinden çok daha büyük. Bu büyük değişim Filistinlilere rağmen devam ediyor. Maalesef Filistinliler ise herhangi bir çözüme ulaşmak için hâlâ fikirlerini değiştirmiş değiller." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen aylarda da İsrail ile Arap ülkeleri arasında iş birliği ve gelişen ilişkilerin boyutuna dikkati çekmiş, ancak konuyla ilgili ayrıntı vermemişti.

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