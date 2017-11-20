Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Elif Karabulut Jolly Tur Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Ömer Lütfi Mete
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ABD Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un telefonda terörle mücadeleyi görüştüğü bildirildi.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ABD Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un telefonda terörle mücadeleyi görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı arayarak, terörle mücadele ve ikili ilişkileri görüştü.

İkilinin ayrıca bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konusunda koordinasyon çabalarını ele aldığı aktarıldı.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDSpaSuudi Arabistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5