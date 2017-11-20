Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ABD Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un telefonda terörle mücadeleyi görüştüğü bildirildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı arayarak, terörle mücadele ve ikili ilişkileri görüştü.
İkilinin ayrıca bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konusunda koordinasyon çabalarını ele aldığı aktarıldı.
Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.