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Suudi Arabistan yatırımlarının yüzde 90'ı yerel piyasaya

- Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu CEO'su Yasir er-Rumyan, halihazırda fonun yatırımlarının yüzde 90'ının yerel piyasaya yapıldığını belirtti - Konferansta söz alan Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin yabancı rezervlerinin zayıf olduğunu ve canlandırılmaya ihtiyaç duyduğunu ifade ederek Pakistan'ın Avrupa ile Çin pazarları arasındaki konumuna dikkati çekti

Suudi Arabistan yatırımlarının yüzde 90'ı yerel piyasaya
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RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu CEO'su Yasir er-Rumyan, halihazırda fonun yatırımlarının yüzde 90'ının yerel piyasaya yapıldığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleştirilen "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı'nda" konuşan Rumyan, mevcut durumda yatırımların yüzde 90'ının yerel piyasaya yapıldığını, fonun, 2030 yılına kadar yatırımlarının yüzde 50'sini yurt dışına yapma gayreti içinde bulunduğunu ifade etti.

Rumyan, mevcut durumda 360 milyar dolar olan Kamu Yatırım Fonu varlığının 2030 yılına kadar 2 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Petrolü ayrı tutarak ekonomiyi çeşitlendirmeyi hedeflediklerini, başta elektrikli araçlar olmak üzere ülkede çeşitli endüstri alanlarının açılmasını istediklerini belirten Rumyan, uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber'e geniş çaplı yatırımlarının olduğunu, bu yatırımların yerel piyasada iş fırsatları oluşturduğunu aktardı.

Rumyan, Japon telekomünikasyon ve internet şirketi Softbank'ta da 60'tan fazla fona yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Konferansta söz alan Pakistan Başbakanı İmran Han ise ülkesinin yabancı rezervlerinin zayıf olduğunu ve canlandırılmaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ülkesinin coğrafi durumunun ekonomiye yansımalarından da söz eden Han, "Çin İpek Yolu Pakistan'dan geçiyor. Avrupa ve Çin gibi iki büyük pazarın arasında kalıyor oluşumuz önemli." dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından artan uluslararası baskılar nedeniyle başta ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok ülke bakanlarının yanı sıra bu ülkelerdeki dünyaca ünlü şirket yöneticileri de konferansı boykot edeceklerini duyurmuştu.

Uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber'in üst yöneticisi Dara Khosrowshahi da Kaşıkçı olayı ile ilgili gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, konuşma yapmasının da planlandığı FII konferansına katılmama kararı aldığını bildirmişti.

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Kamu Yatırım FonuSuudi ArabistanYasir Er-Rumyan
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