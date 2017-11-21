WASHINGTON (AA) - Foreign Affairs dergisi için kaleme aldığı makalesinde Suudi Arabistan'a "Lübnan'ı istikrarsızlaştırmayın" çağrısında bulunan Ortadoğu uzmanı Bilal Saab, Lübnan'a zarar vermeden Hizbullah'la yüzleşmenin yollarının olduğunu vurguladı.

Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Programı Direktörü Bilal Saab, Foreign Affairs dergisindeki "Suudilerin Lübnan'ı istikrarsızlaştırmasına izin vermeyin" başlıklı makalesinde, ABD yönetimine "Riyad'ı dizginleme" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın İran'ı ve dolayısıyla Lübnan'da Hizbullah'ı hedef almasının anlaşılır bir durum olduğunu kaydeden Saab, Hizbullah'ı hedef almakla Lübnan'da siyasi istikrarsızlığa yol açmanın farklı şeyler olduğunu belirtti.

- "Siyasi enkaz ve ekonomik çöküş kimsenin çıkarına değil"

Lübnan'da Saad Hariri yönetiminin Hizbullah'ın önünü açtığını düşünen Suudilerin bu nedenle Hariri'nin istifasını talep ettiğini savunan Saab, "Riyad, Lübnan'daki bir iç krizin Hizbullah'ı rahatsız edeceğini düşünüyor olabilir ancak Hizbullah'ı zayıflatmak için ülkede siyasi enkaza ve ekonomik çöküşe neden olmak, kimsenin çıkarına olmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin İran'a karşı Suudi Arabistan'ı konumlandırma amacının açık ve anlaşılır olduğu, Suudilerin de bu amaca göre adımlar attığı görüşünü aktaran Saab, bununla birlikte bu mücadelenin Lübnan üzerinden verilmesinin bölgesel anlamda tehlikeli sonuçlara kapı aralayacağını ifade etti.

- Lübnan'ı istikrarsızlaştırmanın maliyeti

Saab, makalesinde şunları kaydetti:

"Üç nedenle ABD, Riyad üzerinde frene basmalı. Birincisi, bu şekilde devam ederse Suudiler Lübnan'daki kendi müttefiklerini yabancılaştırıp Hizbullah'ı güçlendirecek. İkincisi, Lübnan'ı istikrarsızlaştırmanın ABD'ye maliyeti, Hizbullah'la kötü planlanmış bir mücadeleden daha fazla olacaktır. Üçüncüsü de Lübnan'ın bütününe zarar vermeden Hizbullah'la mücadele etmenin daha iyi yolları var."

Suudi Arabistan'ın son günlerdeki Lübnan politikasının ülkedeki Sünniler arasında hoşnutsuzluğa neden olduğunu vurgulayan Saab, "istikrarsızlaşan Lübnan'ın, Suriye ve Irak'tan ayrılan DEAŞ militanları için bir fırsat alanı haline gelebileceği" riskinin ciddiye alınması gerektiğine dikkati çekti.

- "ABD ve İsrail daha önce denemişti"

ABD ve Suudi Arabistan'ın "Lübnan'a zarar vermeden Hizbullah'ı zayıflatma" stratejisi üzerinde daha fazla çalışması gerektiğine işaret eden Saab, "ABD ve İsrail bunu daha önce 2006'da denedi ve işe yaramadı. Şimdi Suud ile ABD'nin yakın tarihten ders çıkarması kendi çıkarlarına daha uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir televizyon kanalının canlı yayınında, "İran ve Hizbullah'ı Arap ülkelerinin içişlerine karışmak ve bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak Lübnan Başbakanlığı görevinden istifa ettiğini" duyurmuştu.