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Suudi Arabistan'a idam cezalarını durdur çağrısı

- Bir grup Nobel Barış Ödülü sahibi, Suudi Arabistan'dan idam cezasına çarptırılan 14 Şii mahkumun infazının durdurulmasını istedi

Suudi Arabistan'a idam cezalarını durdur çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Nobel Barış Ödülü sahibi 10 kişi, Suudi Arabistan'a, Arap Baharı sırasındaki gösterilere katılan ve idam cezasına çarptırılan 14 Şii mahkumun infazının durdurması çağrısı yaptı.

Bir grup Nobel Barış Ödülü sahibi tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a 14 genç mahkuma merhamet gösterilmesi ve idam cezalarının durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tutuklu 14 kişinin Suudi yetkililer tarafından yalan ifade vermeye zorlandığı ve işkenceye maruz kaldığı iddia edildi.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu da ABD Başkanı Donald Trump'a Suudi Arabistan'a idam cezalarını durdurması konusunda baskı yapması çağrısı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
IdamNobel Barış Ödülü SahipleriSuudi Arabistan
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