Suudi Arabistan'a nükleer reaktör için 5 ülkeden teklif

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Basra Körfezi'nde yapılması planlanan iki nükleer reaktör için 5 ülkeden teklif geldiğini açıkladı.



Kral Abdullah Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KA-CARE) Başkanı Halid Sultan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, yapımı planlanan iki nükleer reaktör için ABD, Rusya, Fransa, Güney Kore ve Çin'in teklif verdiğini ifade etti.

Sultan, her bir nükleer reaktörün maliyetinin 6 ile 7 milyar dolar arasında değiştiğini aktardı.



Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan, petrolden elektrik üretimini azaltmak için 2 nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor ve bu da uluslararası şirketlerin dikkatini çekiyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin, nükleer teknolojiyi sadece sivil kullanımlarla sınırlı tutma ve askeri alanda kullanmama konusuna bağlı kalacağını ifade etmişti.