Suudi Arabistan'a silah ihracatına yönelik ortak Avrupa pozisyonu önerisi

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Avusturya'nın, Suudi Arabistan'a silah ihracatına yönelik ortak Avrupa pozisyonu önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Altmaier, Türkiye ziyaretinde Alman yayın kuruluşu Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, Almanya'nın bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını, Avrupa ülkelerinin ortak bir tutum benimsemesi durumunda bu kararın etkisinin Riyad üzerinde daha etkili olacağını vurguladı.

Altmaier, Avusturya'nın, Suudi Arabistan'a silah ihracatına yönelik ortak Avrupa pozisyonu önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e yaklaşık 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı.

Bu arada, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, Suudi Arabistan'a hızlı, şeffaf ve inandırıcı bir aydınlatmayı sağlama çağrısında bulunmuştu.