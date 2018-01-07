Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ELDAY dünya ASKON Başkanı Hasan Cesur İş Dünyasına Büyük Müjde…
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Suudi Arabistan'da 11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayında gösteri yapan 11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcısı...

Suudi Arabistan'da 11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayında gösteri yapan 11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Muceb, bir akrabalarının idam cezasının affedilmesi ve emirlerin elektrik ve su borçlarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden Kraliyet Kararnamesinin yürürlükten kaldırılması için perşembe günü gösteri yapan 11 prensin gözaltına alındığını belirtti.

Uyarılara rağmen Kraliyet Sarayından ayrılmayan emirler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını ve yargılanmak üzere Hair Cezaevine nakledildiklerini ifade eden Muceb, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu, emirlere uymayanların kim olursa olsun adalete hesap vereceğini kaydetti.

Muceb, gözaltına alınan prenslerin kimliklerine dair bilgi vermedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
11 PrensGözaltıSuudi Arabistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5