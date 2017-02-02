Suudi Arabistan'da mayın patladı: 1 asker öldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde Yemen sınırında yer alan Cazan bölgesinde yola tuzaklanan mayının askerleri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu sınır güvenliği muhafızlarından Onbaşı Yunus Muhammed Ali Rasin'in hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, patlamanın ardından bölgede gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında bulunan bölgede sabah saatlerinde meydana gelen çatışmada bir Suudi Arabistan askeri yaşamını yitirmişti.