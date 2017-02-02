Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fide fidan farkı infaz koruma memuru Ömer Özgür Çetinoğlu Travis Kalanick ekonomik danışma konseyi
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı
Aşktan geriye kalanlar
Aşk dolu bir sergi
Türk yemeklerini ülkesine tanıtacak
Türk yemeklerini tanıtacak

Suudi Arabistan'da mayın patladı: 1 asker öldü

- Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu bir asker öldü

Suudi Arabistan'da mayın patladı: 1 asker öldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde Yemen sınırında yer alan Cazan bölgesinde yola tuzaklanan mayının askerleri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu sınır güvenliği muhafızlarından Onbaşı Yunus Muhammed Ali Rasin'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, patlamanın ardından bölgede gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında bulunan bölgede sabah saatlerinde meydana gelen çatışmada bir Suudi Arabistan askeri yaşamını yitirmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
CazanMayınSuudi ArabistanYemen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.