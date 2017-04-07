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Suudi Arabistan'da oy verme işlemi başladı

- Suudi Arabistan'da yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için Riyad ve Cidde'de sandık başına gitti

Suudi Arabistan'da oy verme işlemi başladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy vermeye başladı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Riyad'taki diplomatik bölgede bulunan elçilik binasına gelen Türk vatandaşları, kurulan 5 sandıkta oylarını vermeye başladı.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer de oyunu buradaki 1 nolu sandıkta kullandı.

Riyad'ta 12 bin 228, Cidde'de ise 13 bin 515 kayıtlı seçmenin oy kullanabileceği Suudi Arabistan'da, bir önceki seçimlere göre sandıklara ilginin daha fazla olduğu gözlendi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk seçmenlerin bugün başlayan oy verme işlemlerinin 9 Nisan Pazar günü sona ereceği, vatandaşların her gün yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında oylarını kullanabileceği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
CiddeReferandumRiyadSuudi Arabistan
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