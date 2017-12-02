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Suudi Arabistan'da petrol tankeri ile balıkçı teknesi çarpıştı

- Hindistan uyruklu vatandaşların olduğu devrilen teknedeki 4 kişi kurtarıldı, kayıp bir kişi ise aranıyor

Suudi Arabistan'da petrol tankeri ile balıkçı teknesi çarpıştı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın enerji şirketi Saudi Aramco'ya ait bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı, devrilen teknedeki Hindistan uyruklu bir denizciden henüz haber alınamadığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın "Doğu Bölgesi Sınır Muhafızları"na dayandırdığı habere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki El-Hafeci açıklarında dünyanın en büyük petrol firmalarından Saudi Aramco'ya ait bir petrol tankeri ile balıkçı teknesi çarpıştı.

Hindistan uyruklu grubun olduğu devrilen teknedeki 4 kişi kurtarıldı ancak bir denizciden henüz haber alınamadığı belirtildi. Bu kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kazanın nedenine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

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Suudi Arabistan
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