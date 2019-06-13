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Suudi Arabistan'da şekerli içeceklere tüketim vergisi

- Riyad yönetimi, petrol dışı gelirlerini artırmak için aralık ayından itibaren şekerli içeceklere tüketim vergisi getirecek

Suudi Arabistan'da şekerli içeceklere tüketim vergisi
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RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, petrol dışı gelirlerini artırmak için aralık ayından itibaren şekerli içeceklere tüketim vergisi uygulamaya başlayacak.

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu Yönetim Kurulu, 1 Aralık 2019'dan itibaren şekerli içeceklere vergi uygulama kararı aldı. Karar resmi gazetede yayımlandı.

Riyad yönetimi, 2014'ten bu yana ham petrol anlaşmalarındaki gerileme nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşıyor.

Gelir ve Zekat Kurumu, 15 Mayıs 2018'de şekerli içecekler ve elektronik sigaraya vergi uygulanması için yönetmelikte değişiklik yapılmasını kabul etmişti.

Ülkede Temmuz 2017'de tütün, gazlı içecekler ve enerji içeceklerine yüzde 50 ila 100 oranında tüketim vergisi getirilmişti.

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