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Suudi Arabistan'da terör saldırısı: 1 binbaşı öldü

- Katif kentinde devriye gezen güvenlik güçlerinin aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında bir binbaşı hayatını kaybetti - Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ve sık sık terör eylemlerinin meydana geldiği kentteki saldırıda iki güvenlik görevlisi de yaralandı

Suudi Arabistan'da terör saldırısı: 1 binbaşı öldü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Katif ilinde araçla devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, bir binbaşının hayatını kaybettiği iki güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur et-Turki, yaptığı yazılı açıklamada, Katif ilinin Masura Mahallesi'nde gece geç saatlerde devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda binbaşı Tarık bin Abdullatif el-Alaki'nin hayatını kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten et-Turki, olayın terör saldırısı olduğunu vurguladı.

Yaralı güvenlik görevlilerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ülkenin doğusundaki Katif ilinde sık sık terör eylemleri meydana geliyor.

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KatifSuudi ArabistanTerör Saldırısı
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