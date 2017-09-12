Suudi Arabistan'da tutuklamalar

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Başkanlığı, "ülke güvenliğine tehdit oluşturan" bazı kişilerin eş zamanlı olarak tutuklandığını bildirdi.

Devlet Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı Suudi Arabistan vatandaşı ve yabancıların "ülkenin güvenliğine, gücüne, sosyal barışa ve ülke siyasetine yönelik faaliyetler içinde olduğunun belirlendiği" belirtildi.

Bu kişilerin "fitne çıkarma ve ülke güvenliğine tehdit oluşturan" fiillerinin tespit edilmesi sonrası eş zamanlı olarak tutuklandığı aktarılan açıklamada, haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından söz konusu kişilerin eylemleri ve ilişki içinde oldukları kişi ve kurumların kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.