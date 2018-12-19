banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa Zeynep Uysal dünya moda
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele

- Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, yolsuzlukla mücadele soruşturmaları kapsamındaki operasyonlar sonucu yaklaşık 100 milyar dolar kazanım elde edildiğini duyurdu

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele
banner17

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, yolsuzlukla mücadele soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlar sonucu yaklaşık 100 milyar dolar kazanım sağlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, 2019 yılı bütçesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, operasyonlar sonucu 100 milyar dolarlık kazanım sağlandığını, bu yıl ülke hazinesinin 50 milyar riyal (13 milyar dolar) tahsil ettiğini duyurdu.

Bakan Cedan, Başsavcılığın bu yönde elde ettiği verilere göre gelecek yıl hazinenin tahsilata devam etmesini beklediğini vurguladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmış, söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 381 kişiden 325'i bir süre sonra serbest bırakılmış, geriye kalan 56 kişi hakkında savcılık incelemeleri sürdürülmüştü.

Operasyonlarda gözaltına alınan kişiler arasında Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal gibi çok sayıda prens, bakan ve iş adamı bulunuyordu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanSuudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah El-CedanYolsuzluk Soruşturmaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1