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Suudi Arabistan'daki Türkler oy kullanmaya devam ediyor

- Ülkede yaşayan Türk vatandaşları, 9 Nisan Pazar gününe kadar Riyad ve Cidde kentlerinde kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek

Suudi Arabistan'daki Türkler oy kullanmaya devam ediyor

RİYAD (AA) - Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu için Suudi Arabistan'daki oy kullanma işlemi, Türk vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Yerel saat ile 09.00'da başlayan oy verme işlemleri, başkent Riyad ve Cidde kentlerinde kurulan sandıklarda sürüyor.

Oyunu kullanan Turan Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır Suudi Arabistan'da aşçı olarak çalıştığını, vatandaşlık görevi olan oy verme işlemini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Ülkesinden uzakta geçirdiği 25 yıl sonrasında Türkiye'deki olağanüstü gelişme ve kalkınmayı gördüğünü, bunun kesintiye uğramadan devamı için sandık başına giderek vatandaşlık görevini yaptığını anlatan Kazancı, geçmiştekilere göre şimdiki oy verme işlemlerinin çok yoğun katılımlı olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan'da 30 yıldan bu yana çalıştığını belirten Yılmaz Sağır da katılımın çok güzel olduğunu, sonuçların ülkeye hayırlı olmasını umduğunu söyledi.

Uluslararası Türk okulunda öğretmenlik yapan Emel Aygün de oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yaptığını kaydederek, sonuçlarının ülkeye ve gelecek nesillere uğurlu olması temennisinde bulundu.

Türk vatandaşları, Riyad ve Cidde kentlerinde 9 Nisan Pazar gününe kadar, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

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CiddeOy Kullanma IşlemiRiyadSuudi Arabistan
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