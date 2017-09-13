Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Growtech Eurasia Manyas HES 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Suudi Arabistan’daki tutuklamalara tepkiler

RABAT (AA) - Fas’ta Tevhid ve Islah Hareketi, Suudi Arabistan’da tutuklanan vaiz, akademisyen ve İslam âlimlerinin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’da reform yanlısı barışçıl...

Suudi Arabistan’daki tutuklamalara tepkiler

RABAT (AA) - Fas’ta Tevhid ve Islah Hareketi, Suudi Arabistan’da tutuklanan vaiz, akademisyen ve İslam âlimlerinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’da reform yanlısı barışçıl çalışmalar yapan vaiz, akademisyen ve âlimlerin tutuklanmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, tutukluların bir an önce salıverilmesi için Suudi Arabistan yönetimine çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, kanuni dayanağı olmayan her türlü tutuklama ve alıkoymanın keyfi ve haksız olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'da iki gün önce 20'ye yakın, akademisyen, âlim ve davetçinin tutuklandığı, başta sosyal medyada olmak üzere birçok tutuklu yakını tarafından duyurulmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistandaki Tutuklamalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5