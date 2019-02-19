Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda TÜSİAD Bursa
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
Eski Bakan hayatını kaybetti
Eski Bakan hayatını kaybetti
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu

Suudi Arabistan'dan 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, hükümetin Sukuk Programı doğrultusunda şubat ayında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık tahvil ihraç etti.Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sukuk Programı kapsamında Şubat 2019 tahvil...

Suudi Arabistan'dan 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı
banner17

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, hükümetin Sukuk Programı doğrultusunda şubat ayında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık tahvil ihraç etti.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sukuk Programı kapsamında Şubat 2019 tahvil ihracı takvimi tamamlandı.

Buna göre, şubatta 2024 vadeli 1 milyar 805 milyon riyal, 2029 vadeli 274 milyon riyal ve 2031 vadeli 7 milyar 297 milyon riyal dilimlerinden oluşmak üzere, toplamda 9 milyar 376 milyon riyal (yaklaşık 2,5 milyar dolar) değerinde tahvil ihraç edildi.

Resmi verilere göre, Suudi Arabistan'ın kamu borcu 2018 sonu itibarıyla 149,3 milyar dolara ulaşırken, bu rakam ülke milli gelirinin yüzde 19,1'ine karşılık geldi. Kamu borcunun milli gelire oranı, 2017'de yüzde 17,2 düzeyinde bulunuyordu.

Uzmanlar, kamu borçlarındaki artışın petrol fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığı belirtiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanTahvil
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5