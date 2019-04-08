Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon Vodafone mersin yusuf
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı

Suudi Arabistan'dan dolar açıklaması

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan petrol ticaretinin dolar dışındaki para birimleriyle yürütüleceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.Suudi Arabistan Enerji Endüstri ve Maden Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi...

Suudi Arabistan'dan dolar açıklaması
banner17

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan petrol ticaretinin dolar dışındaki para birimleriyle yürütüleceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Suudi Arabistan Enerji Endüstri ve Maden Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın petrolü dolar dışındaki para birimleriyle satma tehdidinde bulunduğu yönündeki iddialar yalanlandı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın on yıllardır petrolünü dolar üzerinden sattığı, bu durumun ülkenin maliye ve para politikasının daha iyiye gitmesi hedeflerine uygun olduğu kaydedildi.

Hükümetin enerji piyasasında denge unsuru olma rolüne bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin bu siyasi öncelikleri riske atmayacağı ifade edildi.

Son dönemde basında Riyad yönetiminin ABD'nin "Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır (NOPEC)" yasasını yürürlüğe koyması halinde, dolar dışındaki para birimleriyle petrol satma tehdidinde bulunduğu yönünde haberler yer alıyor.

Suudi Arabistan Enerji Endüstri ve Maden Bakanı Halid el-Falih ise doların petrol ticaretinde kullanılmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Suudi Arabistan en büyük petrol rezervine sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almasına rağmen petrol üretimi konusunda Rusya ve ABD'nin gerisinde kalıyor.

NOPEC adlı yasa tasarısı ilk defa 2000 yılında ortaya çıkmış ve bugüne kadar defalarca ABD Kongresi'ne sunulmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DolarNOPECPETROLSuudi Arabistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5