Suudi Arabistan'dan günlük petrol üretimini azaltma sinyali

NEW YORK (AA) - Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, küresel bir ekonomik yavaşlama durumunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin, günlük petrol üretimini azaltabileceğinin sinyalini verdi.

Bakan El-Falih, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e yaptığı açıklamada, büyük bir ekonomik resesyon görmediğini vurgulayarak "Eğer bir yavaşlama görürsek, bu, petrol piyasasının tedarikte yapacağı düzenlemelerle kolayca karşı koyabileceği küçük bir yavaşlama olacaktır." diye konuştu.

Aralık ayında günlük petrol üretimini azaltma kararı aldıklarını anımsatan El-Falih, "(OPEC üyesi ülkelerle) Düzenli olarak toplanıp, piyasaları denetliyoruz. Eğer günde 1,2 milyon varilden (kesinti) de daha fazlası gerekiyorsa kesinlikle bir araya gelir ve bunu yaparız." ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan OPEC ve üretici ülkeler, 7 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan toplantıda, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere petrol üretiminde günlük toplam 1,2 milyon varil kesintiye gideceklerini açıklamıştı.

OPEC ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında Suudi Arabistan'ın günlük 500 bin varil, Rusya'nın 228 bin varil, Irak'ın da 139 bin varil kesinti yapacağı bildirilmişti.

