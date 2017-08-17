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Suudi Arabistan'dan Katarlı hacı adaylarına izin çıktı

- Kral Selman'ın talimatı doğrultusunda, Katarlı hacı adayları önceden elektronik izin almadan karayolu ve havayolunu kullanarak Suudi Arabistan'a girebilecek

Suudi Arabistan'dan Katarlı hacı adaylarına izin çıktı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan yönetimi, Katarhacı adaylarının önceden elektronik izin almadan karayolu ve havayoluyla ülkeye girebileceklerini, masraflarının ise Kral Selman bin Abdulaziz tarafından karşılanacağını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Katar vatandaşlarının hac farizasını yerine getirmek için Selva Sınır Kapısı'nı kullanmaları yönündeki önerisini kabul etti.

Kral Selman'ın, Katar'da yönetimdeki Al Sani ailesinin bir üyesi olan ve Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda Veliaht Prens tarafından kabul edilen Şeyh Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Casim Al Sani'nin ara buluculuğu sayesinde teklifi kabul ettiği belirtildi.

Buna göre Kral Selman, Katar vatandaşlarının hac için önceden elektronik izin almaksızın Suudi Arabistan topraklarına girebilmesini onayladı. Kral, Demmam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ile El-Ahsa Uluslararası Havalimanı'ndan alınmaları ve her türlü masrafları karşılanmak üzere Cidde'ye götürülmeleri için Suudi Arabistan Havayollarına ait uçakların Katar Havalimanı'na gönderilmesi yönünde talimat verdi.

Şeyh Casim Al Sani, Veliaht Prens Muhammed ile dün gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasında köklü kardeşlik ilişkileri bulunduğunu vurgulamış ve Selva Sınır Kapısı'nın açılması için ara bulucu olmuştu.

Suudi Arabistan daha önce yaptığı açıklamada, Katarlı hacı adaylarının ülkeye sadece havayolunu kullanarak ve Katar Havayolları dışındaki şirketler aracılığıyla girebileceğini bildirmişti. Katar ise Suudi Arabistan'ı hacı adaylarına engel olmakla suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
HacKatarSuudi Arabistan
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