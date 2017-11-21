Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Elif Karabulut Jolly Tur Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Ömer Lütfi Mete
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı

Suudi Arabistan'ın Beyrut'a Büyükelçi ataması

- Suudi Arabistan'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Yakup, başkente geldi

Suudi Arabistan'ın Beyrut'a Büyükelçi ataması

BEYRUT (AA) - Suudi Arabistan'ın 15 ay aradan sonra Beyrut'a atadığı Büyükelçi Velid el-Yakup'un, başkente ulaştığı bildirildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'de yer alan habere göre, 6 Kasım'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından atanan Büyükelçi Yakup Beyrut'a ulaştı.

Saad Hariri'nin Lübnan başbakanlığı görevinden çekildiğini Riyad'tan duyurmasıyla Suudi Arabistan Lübnan ilişkilerinin gerilmesinin ardından atanan büyükelçi için Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Suudi Arabistan'ın Beyrut Maslahatgüzarı Velid Buhari ile bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin hazır bulunduğu kaydedildi.

Töreninin ardından büyükelçi Yakup'un yoğun güvenlik önlemleri altında büyükelçiliğe geçtiği aktarıldı. Yakup'un güven mektubunu önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunacağı bilgisi paylaşıldı.

Riyad yönetimi, görev süresi Ağustos 2016'da sona eren Ali Avad Asiri'nin yerine 15 ay boyunca yeni büyükelçi atamamıştı.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bir televizyon kanalının canlı yayınında "İran ve Hizbullah'ı, Arap ülkelerinin içişlerine karışmak ve bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak görevinden istifa ettiğini" açıklamıştı. Yeni büyükelçi Yakup'un tayini ise Hariri'nin istifasının hemen ardından gerçekleşmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanSuudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçisi Velid El-Yakup
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5