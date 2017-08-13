Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam süper lig Foça adana
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Suudi Arabistan'ın Katar ablukasında 'olumlu gerileme'

Suudi Arabistan, Katar'a uyguladığı ablukada "olumlu gerileme" gösterdi.

Suudi Arabistan'ın Katar ablukasında 'olumlu gerileme'

DOHA (AA) - Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) Başkanı Ali bin Samih el-Merri, başkent Doha’da yaptığı basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın Katar’a uyguladığı ihlallerde olumlu bir gerileme olduğunu belirtti ancak söz konusu gerilemenin yetersiz olduğunu ve abluka uygulayan diğer ülkelerin (Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn) aynı şekilde davranmadığını ifade etti.

Merri, Suudi Arabistan’ın daha önce Katar'ı terk etmeleri için iki hafta süre verdiği Katar’da ikamet eden, çalışan veya gayrimenkulü olan vatandaşlarının ülkede kalmalarına, Katar’da okuyan Suudi Arabistanlı öğrencilerin Katar'a, Suudi Arabistan'da okuyan Katarlı öğrencilerin de bu ülkeye girişine izin verdiğini söyledi.

Söz konusu gerilemenin "net" olmadığını aktaran Merri, bunu Katar'da gayrimenkulü olan Suudi Arabistanlıların Katar'a girmesine izin verilirken Suudi Arabistan'da gayrimenkulü olan Katarlıların ülkeye girişine izni verilmemesiyle ilişkilendirdi.

BAE ve Bahreyn’den artış

Suudi Arabistan’ın aksine BAE ve Bahreyn’in, Katar’a uyguladığı yaptırımlarda artış olduğunu dile getiren Merri, BAE’nin, okullarında okuyan Katarlılara karşı ayrımcılık yaptığını aktardı.

NHRC’nin, ablukanın başladığı tarihten bu yana 3 bin 269 şikayet aldığına işaret eden Merri, Katarlı yatırımcılardan gelen şikayet sayısının 984 olduğunu bunlardan 607’sinin Suudi Arabistan, 331’inin BAE ve 46’sının Bahreyn hakkında olduğunu bildirdi.

Merri, Katar’a abluka uygulayan ülkelerin gayrimenkul sahipleri ile yatırımcıların durumlarını iyileştirmek istememesinin başta BAE olmak üzere söz konusu ülkelerde yatırım için güvenli yasal zeminin yokluğunu gösterdiğini kaydetti.

Muhabir: Ahmed al-Masri, Daniel Gallego

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DünyaKatarNHRCSuudi Arabistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5