Suudi Arabistan'ın Katif kentindeki çatışmalardan geriye kalanlar

KATİF (AA) - RAMAZAN TURGUT - Suudi Arabistan'da rejim karşıtı gösteriler, güvenlik güçlerine saldırılar ve çatışmalarla gündeme gelen Katif kentinin El-Musevvera Mahallesi boşaltıldı. Mahallede başlatılan kentsel dönüşüm projesiyle çatışma izlerinin tamamen silinmesi ve bölgenin yeni bir çehreye kavuşturulması amaçlanıyor.

AA ekibi, 2011 yılından bu yana sürekli olaylarla anılan Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Katif'teki çatışma izlerini ve kentsel dönüşüm çalışmalarını görüntüledi.

- El-Musevvera çatışmaların tüm izlerini taşıyor

Katif'teki olayların merkezi konumundaki El-Musevvera Mahallesi'nin her yanında çatışmaların izlerini görmek mümkün.

Birçok ev ve iş yeri harabeye dönmüş durumda. Ayakta kalan binaların duvarları kurşun izleriyle dolu. Patlamalar sonucu kullanılmaz hale gelen araçlar yollarda duruyor.

Sokaklarda Ocak 2016'da idam edilen Şii din adamı Nimr Bakır en-Nimr'in posterleri ve olaylarda hayatlarını kaybedenlerin fotoğrafları yer alıyor.

Kentteki okul ve evlerin duvarlarına yazılan sloganlar hâlâ yerlerinde duruyor.

Gösterilerin simgesi haline gelen Rif Meydanı da çatışmaların izlerini taşıyor. Ancak, daha önce bölücü örgütlerin flamalarının bulunduğu meydandaki anıta şimdi büyük bir Suudi Arabistan bayrağı asılmış.

- 488 ev için 800 milyon riyal ödendi

Riyad yönetimi, El-Musevvera Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesiyle çatışma izlerini tamamen silmeyi ve bölgeyi yeni bir çehreye kavuşturmayı amaçlıyor.

Katif Vali Vekili Felan bin Süleyman el-Halidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamulaştırma için 488 ev sahibine 800 milyon riyal ödeme yapıldığını ve vatandaşların mağdur olmaması için 8 bin ailenin Katif ile Dammam kentlerinde uygun mekanlara yerleştirildiğini belirtti.

Çatışmalarda büyük hasar gören evlerin yıkılarak yeni konutlar yapılacağını ifade eden Halidi, 2 yılda tamamlanması planan proje ile El-Musevvera Mahallesi'nin seçkin bir yerleşim alanı kimliği kazanacağını kaydetti.

- Olaylar nasıl başladı ?

Suudi Arabistan'daki Şii nüfusun büyük bölümünün yaşadığı Katif, 2011 yılından bu yana gösteriler ve çatışmalarla anılıyor.

Rejim karşıtı gösterilerin şiddete dönüşmesinin ardından özellikle dar sokakları, eski ve birbirine bitişik yapıları nedeniyle El-Musevvera Mahallesi çatışmaların merkezi haline geldi.

Suudi Arabistan hükümetinin 2015 yılında mahallenin yıkılması ve kentsel dönüşüm projesi başlatılmasına karar vermesiyle mahalle istimlak edildi.

Bölgedeki Şiiler tarafından otorite kabul edilen Nimr Bakır en-Nimr'in idam cezasının Ocak 2016'da infaz edilmesi sonrasında bölgedeki şiddet olayları yeniden artmaya başladı. Resmi kurumlar, bankalar ve devlet görevlilerine yönelik saldırılar yoğunlaştı.

Son birkaç ayda birçok güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırılar üzerine hükümet, mahalle sakinlerini tahliye ederek bölgeyi güvenlik koridoruna aldı, giriş ve çıkışları yasakladı ve geniş çaplı operasyon başlattı.

Silahlı gruplarla yoğun çatışmalara giren güvenlik güçleri mahallede geçen hafta tam olarak kontrolü sağladı.

El-Musevvera Mahallesi'ndeki operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde bulunan birçok kişi öldürüldü ya da yaralı olarak ele geçirildi. Operasyonun tamamlanmasının ardından, hükümetin daha önce aldığı karar uyarınca mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı.