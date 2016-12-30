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Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki olaylar

- Yemen sınırında Suudi Arabistan askerleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki olaylar

RİYAD (AA) - Yemen sınırında Suudi Arabistan askerleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 1 Suudi Arabistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Yemen sınırında Suudi Arabistan askerleri ile Husi militanlar arasında çıkan çatışmada Suudi Arabistan askerlerinden Şerif bin Cabir el-Maliki yaşamını yitirdi.

Haberde, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

"Sebak" haber sitesi ise söz konusu askerin, Suudi Arabistan sınırındaki Necran kentinde güvenlik güçlerine ait mevzilere düzenlenen saldırılara karşılık verdiği sırada hayatını kaybettiğini ileri sürdü.


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Anahtar Kelimeler:
çatışmaSuudi ArabistanYemen
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