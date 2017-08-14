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Suudi Prens Bodrum sokaklarında bisiklete bindi

Tatil için ailesiyle Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud, Bodrum sokaklarında bisiklete bindi, denizde jet-ski turu yaptı.

Suudi Prens Bodrum sokaklarında bisiklete bindi

MUĞLA (AA) - Tatil için ailesiyle Bodrum ilçesinde bulunan Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud, Bodrum sokaklarında bisiklete bindi, denizde jet-ski turu yaptı.

Suud ve ailesini taşıyan özel uçak, dün akşam saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Aile daha sonra Göltürkbükü'ndeki kalacakları 5 yıldızlı lüks otele yerleşti. Prens Suud ise Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada bir süre oturup ardından gezinti yaptı.

Suud, Bodrum tatilinin ilk gününde öğleden sonra Bodrum'un Göltürkbükü sahilinde, korumaları eşliğinde bisiklete binerek keyifli zaman geçirdi.

Prense, çok sayıda bisikletli de eşlik etti. Bisikletle Göltürkbükü sahilini gezen Suud, vatandaşların ilgisini çekti. Prensin sokakta dolaştığı anlarda Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Bir süre bisiklet turu yapan Suud ve beraberindekiler, daha sonra kaldıkları otele döndü. Otele geçtikten kısa süre sonra Göltürkbükü açıklarında demirli bulunan özel yata giden prens ve yakınları jet-ski turu yaptı.

Üzerinde bir helikopterin de olduğu "Kingdom 5 KR" isimli mega yatın etrafında bazı sürat botlarının güvenlik için hazır beklediği, zaman zaman da devriye yaptığı gözlendi.

Muhabir: Ali Ballı

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