Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Hikmet Eraslan Kuryem
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Suudi Prens Suud ve ailesi Bodrum'da

- Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve ailesini taşıyan özel uçak Milas-Bodrum Havalimanına geldi - Uçaktan inen aile, kendilerini bekleyen VIP minibüslerle Bodrum'da tatilini geçirecekleri 5 yıldızlı otele yerleşti

Suudi Prens Suud ve ailesi Bodrum'da

MUĞLA (AA) - Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve ailesi tatil için Bodrum ilçesine geldi.

Prens ve ailesinin içerisinde olduğu özel uçak, akşam saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanına yoğun güvenlik önlemleri altında indi.

Havalimanın apron kısmına yanaştırılan uçağın gelişi sırasında polis, jandarma ve özel güvenlik görevlilerince önlem alındı. Güvenlik güçleri, basın mensuplarının da bölgeden görüntü ve fotoğraf almamaları için çaba sarfetti.

Uçağın inişinin ardından havalimanı içerisinde bekleyen 6 VIP araç ve bir otobüse binen aile, iki polis otosu ve güvenlik görevlileri eşliğinde Bodrum ilçesine hareket etti. Aileye ait yaklaşık 300 bavul ve 30 bisikletin de olduğu eşyalar saatler süren çalışmanın ardından kamyona taşındı.

Eşyalar kraliyet ailesinin tatilini geçireceği Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki villaya götürülürken, Suud ve ailesi Bodrum'da gece gezinti yaptı. İlk olarak Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki Palmarina'da gezen aile, marina içerisindeki bir kafede kısa bir süre oturdu. Suud ve beraberindekiler burada yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra kalacakları otele hareket etti.

Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve ailesinin yaklaşık bir hafta ilçede tatil yapacağı ve özel bir tekneyle mavi tura çıkacağı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BodrumMilas-Bodrum HavalimanıMuğlaPrensSuudi Prens El-Velid Bin Telal Bin Abdülaziz El SuudUçak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5