Suudi Veliaht

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, başkent Riyad'da bugün başlayan "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na kısa süreliğine katıldı.

Bin Selman, "Çöldeki Davos" olarak da adlandırılan konferansın yapıldığı alana, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a eşlik ederek geldi.

Konferansın oturumlarından birinde birkaç dakikalığına, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakınlarında oturduğu görünen Bin Selman, konferansta herhangi bir açıklama yapmadı.

Bazı uluslararası ajansların haberine göre, Bin Selman, oturumlar haricinde yaptığı kısa açıklamada, "daha çok insan daha çok para demek" ifadesiyle yatırım konferansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngiltere'nin "The Times" gazetesinin de aralarında yer aldığı Batı medyasından bazı yayın organları, Bin Selman'ın bugünkü konferansta yapmayı planladığı konuşmayı iptal ettiğini duyurmuştu.

Veliaht Prens Bin Selman'ın, ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı", gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde yapılıyor.

Konferansa daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim Kaşıkçı olayının ardından boykot kararı almıştı.

Riyad'da bugün başlayan konferans 25 Ekim'e kadar sürecek.