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Süveyş Kanalı'nın geliri 2018'de yüzde 7,5 arttı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelir 2018'de yüzde 7,5 yükseldi.Bakanlar Kuruluna bağlı Bilgi ve Karar Destek Merkezinin açıkladığı verilere göre, kanaldan elde edilen gelir 2017'de 5,3 milyar dolarken,...

Süveyş Kanalı'nın geliri 2018'de yüzde 7,5 arttı
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KAHİRE (AA) - Mısır'da Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelir 2018'de yüzde 7,5 yükseldi.

Bakanlar Kuruluna bağlı Bilgi ve Karar Destek Merkezinin açıkladığı verilere göre, kanaldan elde edilen gelir 2017'de 5,3 milyar dolarken, bu miktar 2018'de yüzde 7,5'lik artışla 5,7 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıllarda Süveyş Kanal İdaresi, kanalın azalan gelirlerini artırmak amacıyla buradan geçen gemi ve tankerlere indirim uygulamıştı.

Asya ile Avrupa arasındaki mesafeyi yaklaşık 15 gün kısaltan Süveyş Kanalı'ndan elde edilecek gelirin 2023'te 13.2 milyar dolara çıkması bekleniyor.


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GelirSüveyş Kanalı
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