Suya düşen balıkçı boğuldu

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde balık tutmak isteyen kişi, düştüğü çayda boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Dağyolu Köyü yolu üzerinde bulunan Aladağ Çayı'na arkadaşıyla balık tutmaya giden 35 yaşındaki Dursun Gürcan, dengesini kaybederek çaya düştü.
Arkadaşının çaya düştüğünü gören İmdat Yenen, Gürcan'ı kendi imkanları ile kurtaramayınca jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, Dursun Gürcan'ın kurtarılması için çalışma başlattı. Çalışma sonucu suya düştüğü bölgede yaklaşık 3 metre derinlikte bulunan Gürcan'ın cesedi, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı.
Gürcan'ın cesedi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.