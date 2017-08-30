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"Suyun en eğlenceli halini" yaşıyorlar

- Tatillerini daha eğlenceli hale getirmek isteyen turistler yapay rafting sahası, atlama kulesi ve su kaydırağının da bulunduğu Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki su parkına ilgi gösteriyor - Su parkının işletme müdürü Arasan: - "Burada suyun en eğlenceli halini yaşamak mümkün. Misafirlerimiz buradan ayrılırken yorgun ama mutlu ayrılıyor" - Belçikalı Verleene: - "Ailemle burada inanılmaz dakikalar geçirdik. Birçok ülkeye tatil için gittim ama bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum" - Siirt'ten gelen Gündüz: - "Hem adrenalin hem heyecan hem de mutluluk hepsi bir arada. Ailece çok eğlendik"

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Tatil için Kuşadası'na gelen yerli ve yabancı turistlerin bazıları su parkındaki yüksek kaydırak ve yapay rafting sahalarında "adrenalinin" fazla olduğu eğlenceli aktiviteleri tercih ediyor.

Yazın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken su parkları, 7'den 70'e her yaştan insana eğlenmek için alternatif sunuyor. Tatillerini daha eğlenceli hale getirmek isteyen turistler yüksek kaydırak, yapay rafting sahaları ve atlama kuleleri gibi alanların bulunduğu su parkına ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesindeki özel su parkı da içerisinde 406 metre uzunluğundaki su kaydırağı ve 250 bin metrekare kapasitesiyle günde ortalama 3 bin misafiri ağırlıyor. Özellikle kaydıraklardan yükselerek suya atlayan turistlerin eğlenceli halleri ve müzikli su dansları renkli görüntülere sahne oluyor.

- "Her yaşa uygun alan mevcut"

Firmanın işletme müdürü Kaan Arasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su parkında ağırladıkları konuklarının kendilerini farklı bir dünyada hissettiklerini söyledi.

Misafirlerin neşeli ve huzurlu bir ortamda eğlendiklerini belirten Arasan, şöyle konuştu:

"Bünyemizde yaklaşık 300 personelimiz var ve bunların büyük çoğunluğu ilgili okullardan mezun, eğitimli arkadaşlar. Özellikle çocuklu aileler burayı daha çok tercih ediyor çünkü parkımızda her yaşa uygun alanımız mevcut. Misafirlerimiz tüm dakikalarını eğlenceye ayırıyorlar. 406 metre uzunluğundaki amazon kaydırağı ve yukarıya doğru akan kaydırak misafirlerce çok ilgi görüyor. Burada suyun en eğlenceli halini yaşamak mümkün. Misafirlerimiz buradan ayrılırken yorgun ama mutlu ayrılıyor."

Arasan, parkı ağırlıkla Avrupa ile Ortadoğu ülkelerinden turistlerin ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

Belçikalı Alaim Verleene, daha önce ailesiyle dört kez Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu anlatan Verleene, "Çeşitli tatil bölgelerini görme imkanımız olmuştu ancak su parkına gitmemiştik. Kesinlikle harika. Ailemle burada inanılmaz dakikalar geçirdik. Birçok ülkeye tatil için gittim ama bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Özellikle torunum için yüzme alanlarının bulunması bizim daha rahat eğlenmemizi sağladı." diye konuştu.

Siirt'ten gelen Nuran Gündüz de denizden çok su parkını tercih ettiklerini dile getirdi. Parkta heyecan dolu zaman geçirdiklerini anlatan Gündüz, "Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Hem adrenalin hem heyecan hem de mutluluk, hepsi bir arada. Ailece çok eğlendik." ifadelerini kullandı.

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