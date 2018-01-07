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Sydney'de son 79 yılın en sıcak günü yaşanıyor

SYDNEY (AA) - Avustralya'nın Sydney kentinde son 79 yılın en sıcak gününün yaşandığı bildirildi. Yetkililer, Sydney'de bugün hava sıcaklığının 47,3 dereceye yükseldiğini açıkladı. New South Wales emniyetinden Catherine Burn,...

Sydney'de son 79 yılın en sıcak günü yaşanıyor

SYDNEY (AA) - Avustralya'nın Sydney kentinde son 79 yılın en sıcak gününün yaşandığı bildirildi.

Yetkililer, Sydney'de bugün hava sıcaklığının 47,3 dereceye yükseldiğini açıkladı.

New South Wales emniyetinden Catherine Burn, eyalette aşırı sıcakla mücadele planının hayata geçirildiğini belirtti.

Aşırı sıcak nedeniyle binlerce mülkü etkileyen elektrik kesintisi meydana gelirken, eyalette yangın ihtimaline karşı ateş yakmak yasaklandı.

Sydney'de 1939 yılında 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.

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3 Derece47AvustralyaSydney
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