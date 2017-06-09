Sydney’de Türk camisinde her yıl binlerce kişiye iftar veriliyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Sydney kentindeki Bonnyrigg Camisi'nde 7 yıldır verilen iftarlara her yıl yaklaşık üç bin kişi katılıyor.

Avustralyalı Türkler tarafından 1990 yılında yaptırılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bonnyrigg Camisi, son 7 yıldır sponsorların ve cami derneğinin desteğiyle her gün camiye ait yemekhanede halka açık iftar veriyor.

Bonnyrigg Türk İslam Kültür Derneği yönetimindeki camiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen aşçının hazırladığı iftarlarda ramazan boyunca yaklaşık üç bin kişi ağırlanıyor.

Cami imamı Osman Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’den çok uzak bir coğrafyada her gün birlikte iftar açmaktan ve ramazanı cami çatısı altında ailece yaşamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

- "Cami, iftar sevincini paylaştığımız çok nadide bir mekan"

Sydney’in farklı semtlerinde yaşayan aileleri bir araya getirerek hem birlikte iftar yaptıklarını, hem de Türkiye’deki ramazan çadırlarındaki manevi havayı yaşatmaya çalıştıkları dile getiren Çavuşoğlu, "Camimiz bu manada sosyal bir alan. Çocuklarımız için oyun sahası, büyüklerimiz için ise buluşama noktası. Onun için ramazanı hep birlikte, ailece yaşadığımız, iftar sevincini yuvamızda gibi paylaştığımız çok nadide bir mekan burası." dedi.

- "Yabancı misafirlerimiz İslam’ı tanımak için geliyor"

Ramazan ayında her gün farklı kültürlerden insanlarla iftar yapma imkanı bulduklarını belirten Çavuşoğlu, "Ramazan sevincimizi hem kendi toplumumuzla hem de burada yaşayan diğer Müslüman kardeşlerimizle yaşıyoruz, hatta bazı gecelerimizde yabancı misafirlerimiz de oluyor. Onlar da İslam’ı tanımak içinde geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Camide iftar programlarının haricinde çocuklar için çeşitli etkinlikler hazırlayarak onları Türk kültürü ve İslami değerlerle tanıştırmaya çaba gösterdiklerini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazanı doya doya yaşamak için, elimizdeki imkanlarla derneğimizin desteğiyle, topluluğumuzun desteğiyle, sponsor olan kardeşlerimizin desteğiyle iftarlar organize etmeye gayret ediyoruz.’’

- "Çocuklarımız her şeyi öğreniyor"

Avustralya’ya 1968 yılında ilk gelen Türklerden biri olan Sevim Tunçbilek, bu iftarlarda birkaç kuşağın bir araya geldiğini belirterek "Çok memnun oluyoruz, Müslümanlığımızı yaşama imkanı buluyoruz çok şükür. Çocuklarımız her şeyi öğreniyor." dedi.

Cami cemaatinin çok güzel işlere imza atığına işaret eden Ertan Türkdoğan da "Gurbet elde orucun, ramazanın bereketini yaşıyoruz. Bu sevabı hep berber almaya çalışıyoruz, ramazanın bereketlerinden, nimetlerinden faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avustralya’da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren 17 cami, ibadethane olma özelliğinin yanı sıra yaşlı bakım hizmetlerinden spor faaliyetlerine, festivallerden Türkçe eğitimine kadar birçok alanda Türk toplumunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Sydney Başkonsolosluğu ve Melbourne Başkonsolosluğuna bağlı idari ve sosyal işler ataşeliklerinin ihtiyaçlarını karşıladığı camilerde Türkiye'den tayin edilen imamlar görev yapıyor.



