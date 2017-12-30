SYDT Fonu ile 134 ortaöğretim yurdu yapıldı

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu kaynaklarıyla 134 ortaöğretim yurdunun hizmete girmesine ilişkin, "Yurtlar yalnızca öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadı, aynı zamanda eğitimden mahrum kalan kız çocuklarımızın da eğitimlerine devam etmeleri yönünde atılan ciddi bir adım oldu. Böylelikle kız çocuklarımız okullarına devam ederken, erken evliliklerin de önüne geçmiş oluyoruz." dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, SYDT Fonu kaynakları ile yapılan ortaöğretim yurtları çocukların eğitim hayatı boyunca barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Kız çocuklarının okullaşma oranının artırılmasında da büyük rol oynayan yurt yapımının, gelecek dönemde artırılması planlanıyor.

SYDT Fonu kaynakları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın talepleri doğrultusunda 1986 yılından bu yana ülke genelinde 556 öğrenci yurdu inşa edildi.

SYDT Fonu kaynakları ile 1988-2005 yıllarında toplam 305 öğrenci yurdu yapılırken, Temmuz 2009'da alınan SYDT Fonu kararı ile ortaöğretim öğrenci yurt projeleri yeniden desteklenmeye başlandı.



Fon kurulunca 2009-2017 Ekim döneminde toplam 43 bin 374 öğrenci kapasiteli 251 yurt projesinin desteklenmesine karar verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verilerine göre, SYDT Fonu kaynakları ile 8 yıl içinde yapılması planlanan 251 ortaöğretim yurt projesinden 134'ü tamamlanarak hizmete girdi.

Bu yurtlardan 24'ü tadilat, 226'sı ortaöğretim öğrenci yurdu, biri ise ortaokul öğrenci inşaatını içeriyor. Yurtlardan 110'u karma, 35'i erkek ve 106'sı ise kız öğrenci yurdu olarak projelendirildi.

SYDT Fon Kurulunca yapımı onaylanan yurt projeleri, bölgesel, coğrafi ve idari farklılık ve zorluklara göre çeşitlilik gösteriyor. Yurtların ortalama inşa süresi 2 ila 2,5 yıl arasında değişirken, tadilat projeleri ilk yıl içerisinde tamamlanıyor.



- "Hedefimiz öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı ortamlarda devam ettirmeleri"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yurt projesini faaliyete geçirirken temel hedeflerinin, öğrencilerin eğitimlerini daha sağlıklı ortamlarda devam ettirmelerini sağlamak olduğunu bildirdi.

Kaya, "Nitekim açılan yurtlar yalnızca öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadı, aynı zamanda eğitimden mahrum kalan kız çocuklarımızın da eğitimlerine devam etmeleri yönünde atılan ciddi bir adım oldu. Böylelikle kız çocuklarımız okullarına devam ederken, erken evliliklerin de önüne geçmiş oluyoruz." dedi.