TAB Gıda, Türk dönerini Çinlilere yedirecek

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, bu yıl içinde Türkiye'de 150, Çin'de ise 225 yeni restoran açmayı hedeflediklerini belirterek, "Türk dönerini dünyaya tattıracağız. Özelikle Çin'e yoğunlaşacağız. Türk dönerini Çinlilere yedireceğiz." dedi.

Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri hızlı yemek servisi sektöründe Burger King'in ana geliştirici ve üretici haklarını alarak Türkiye'ye getirdiklerini, Türkiye genelinde 70'ten fazla ilde 600'den fazla Burger King restoranlarının bulunduğunu söyledi.

En büyük pizza restoran zincirlerinden olan Sbarro markasını 2007'de bünyelerine kattıklarını, 30'dan fazla ilde toplam 90'a yakın restoranlarının bulunduğunu anlatan Dikici, Türkiye'ye getirdikler Popeyes ile 40'tan fazla şehirde 170'ten fazla restoran sayısına ulaşarak sektörde lider olmayı başardıklarını, sonrasında 2010'da halihazırda 50'den fazla şubesiyle hizmet veren Arby's'i bünyelerine kattıklarını anlattı.

Dikici, 2013 yılında ise 20 yıllık deneyimleri ile Usta Dönerci markasını yarattıklarını kaydederek, bugün 30'a yakın ilde 80'e yakın restoranı bulunan Usta Dönerci markaları ile müşterilerine geleneksel döner lezzetini hızlı servis anlayışıyla sunduklarını aktardı.

Ürünlerini helal et sertifikalı yerli üreticilerden temin ettiklerini, Türk Gıda Kodeksine uygun şekilde üretim yapan tedarikçilerle çalışarak müşterilerinin her zaman kendilerine güven duymasını sağladıklarını anlatan dikici, ürünlerinin yüzde 99'unun yerli tedariğe dayandığını bildirdi.

Dikici, 2011'de Makedonya'daki Üsküp Burger King restoranı ile ilk yurt dışı restoran açılışının ardından Çin yatırımlarını da hayata geçirmeyi başardıklarını belirterek, "Şu an Çin'de 700'den fazla Burger King restoranımız bulunuyor." diye konuştu.





- "Çin'de 225 şube açacağız"





Dikici, TAB Gıda olarak 2016'yı yüzde 23 büyüme ve 2,7 milyar TL ciroyla kapattıklarını kaydederek, 2016 yılında 250'ye yakın yeni restoran açtıklarını söyledi.

Bu yıl hedeflerinin yüzde 37 büyüme ve 3,7 milyar TL ciro olduğunu aktaran Dikici, 2017'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 600 milyon TL ciroya ulaştıklarını aktardı.

Dikici, "Şu anda Türkiye ve Çin'deki toplam restoran sayımız binin üzerinde. Bu yıl içinde Türkiye'de 150, Çin'de ise 225 yeni restoran açmayı hedefliyoruz. 2020 yılına kadar da Çin ve Türkiye'deki toplam restoran sayımızı 3 bine çıkarmayı hedefliyor, Çin ve Türkiye'de yaklaşık 300 olan subfranchise sayımızı ise bin 200'e çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Büyüme hedeflerine paralel olarak istihdam ettikleri çalışan sayısının da arttığını dile getiren Dikici, 2017 yılında hedeflerinin yaklaşık 3 bin kişilik yeni istihdam yaratmak olduğunu aktardı.





- "Türk dönerini yurt dışında yaygınlaştıracağız"





Dikici, Usta Dönerci ile kendi markalarını yarattıklarını ve sektörün lider döner zinciri olma yolunda hızla ilerlediklerini belirterek, bu alanda şu ana kadar hedeflerine ulaştıklarını bildirdi.

Bugün 80'e yakın restoranı bulunan Usta Dönerci markaları ile müşterilerine geleneksel lezzetleri modern ve hızlı bir şekilde sunduklarını belirten Dikici, bu yıl sonunda 120 restorana ulaşmayı hedeflediklerini, 5 yılda 500 restoran hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Dikici, bu süre içerisinde 100 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını kaydederek, yurt dışı yatırımlarında öncelikli olarak Makedonya ve Balkan ülkeleri, Körfez ülkeleri, ABD, Almanya ve Çin üzerine odaklanacaklarını bildirdi.

TAB Gıda Genel Müdürü Dikici, Türk dönerinin dünya çapında tanındığını belirterek, kendilerinin de bu döneri yurt dışına taşıyacaklarını ve yaygınlaştıracaklarını aktardı.





- "Çinlilere dönerimizi yedireceğiz"





Dikici, gelecek bir yıl içinde öncelikle Avrupa'dan başlayarak bu işe adım atmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Daha sonra Amerika'da restoran açma planlarımız bulunuyor. Bu konudaki araştırma ve yatırım hazırlıklarımız devam ediyor. Şu an alt yapı, lojistik, yerel kanunların araştırılması gibi temel alt yapı hazırlıklarında son aşamaya doğru geliyoruz. Makedonya'da ilk yurt dışı restoranımız açıldı. Özellikle Makedonya, Gürcistan ve Çin'deki Burger King başarımız bizi yurt dışı operasyonlar konusunda daha da heyecanlandırıyor."

Dikici, "Kaliteli Türk dönerini hızlı servis mantığıyla tüm dünyaya ulaştıracağız. Yenilikçi ve geleneksel sos çeşitlerimiz ve farklı ekmeklerimizle Türk dönerini dünyaya tattıracağız. Özellikle Çin'e yoğunlaşacağız. Türk dönerini Çinlilere yedireceğiz." diye konuştu.





- "Türkiye'de sektörün alacağı daha çok yol var"





Dikici, Türkiye'de ev dışı tüketim pazarının toplam büyüklüğünün cirosal olarak 50 milyar TL olduğunu belirterek, bunun yüzde 50'sinin dışarıda yemek pazarı olduğunu söyledi.

Dışarıda yemeğin yüzde 15'inin fast food olduğunu dile getiren Dikici, "Zincir dönerin payı ise yüzde 2. Yani yaklaşık 1 milyar TL." dedi.

Türkiye'de hızlı servis restoranı alanında alınacak çok yol olduğunu ifade eden Dikici, "Türkiye'de her 50 bin kişiye bir hızlı servis restoranı düşerken Avrupa'da bu 20 bin. Bu alanda yatırımlar ve fast food adını verdiğimiz hızlı servis restoran sayısı artacak." diye konuştu.