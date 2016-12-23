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TAB Gıda'dan restoran atağı

- Şirket Yozgat, Çorum ve Sivas'ta yeni restoran açılışları gerçekleştirdi - TAB Gıda Franchising Müdürü Erkan: - "TAB Gıda olarak markalarımızla, franchise yatırım yapacaklar için güvenilir bir adresiz. Yatırımcıları, TAB Gıda ile birlikte çalışmaya davet ediyoruz"

TAB Gıda'dan restoran atağı

İSTANBUL (AA) - Hızlı servis restoran zinciri sektöründe faaliyet yürüten TAB Gıda, Yozgat, Çorum ve Sivas'ta yeni restoran açılışları gerçekleştirdi.

TAB Gıda'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 20 yılı aşan deneyimiyle bine yakın restoranıyla hizmet veren şirket, bünyesinde bulunan Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby's ve Usta Dönerci markalarıyla metropoller dışında Anadolu bölgelerine de yatırıma devam ediyor.

Şirket, son bir ay içerisinde Yozgat, Çorum AHL Park ve Sivas Primemall SivasPark'ta yeni restoran açılışları yaptı.

TAB Gıda Franchising Müdürü İlhan Erkan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, TAB Gıda franchise restoran sisteminin kontrollü büyümek isteyen yatırımcıları beklediğini ifade etti.

TAB Gıda olarak Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby's ve Usta Dönerci markalarını sadece metropollere değil Türkiye'nin her bölgesine yaydıklarını belirten Erkan, "Hızlı servis restoran sektöründe 20 yılı aşan deneyimimizle sektörün nabzını tutuyoruz. TAB Gıda olarak markalarımızla, franchise yatırım yapacaklar için güvenilir bir adresiz. TAB Gıda olarak büyümeye yatırımcılarımızla devam ediyor, Türkiye'nin birçok yerinde restoran açarak yatırım yapmak isteyenleri cesaretlendiriyoruz. Böylesine güçlü ve verimli bir ekosistemin parçası olmak isteyen yatırımcıları, TAB Gıda ile birlikte çalışmaya davet ediyoruz." dedi.



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