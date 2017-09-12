Tabancayla vurulan sokak köpeği ameliyat edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulmuş halde belediye ekiplerince bulunan sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner hekim tarafından ameliyat edildi.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'nde belediye ekipleri tarafından yaralı halde bulunan sokak köpeği, tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada ameliyat edilen yaralı köpeğin 10 gün içinde eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

Veteriner Hekim Mehmet Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine dün tabancayla bir köpeğin yaralandığı ihbarı geldiğini belirterek, İzmit Belediyesi ekiplerine bilgi vererek köpeğin kendilerine getirilmesini istediklerini söyledi.

Sağlık muayenelerini yaptıktan sonra köpeği ameliyata aldıklarını aktaran Çetinkaya, kürek kemiğinin üst kısmında kurşun yaralanması olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Çetinkaya, yara bölgesini açtıklarında kemik ve yumuşak dokuda zedelenme olduğunu gördüklerini dile getirerek, "Bunları temizledik, eski haline olabildiğince getirmeye çalıştık. Tekrar yara dokuyu kapattık. Köpeğin sağlık durumu şu anda çok iyi. Hayati bir tehlikesi yok. Aynı zamanda köpeğimize kısırlaştırma işlemini de gerçekleştirdik. Küpeledik artık köpeğimizin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin koruması altında olduğunu belgelendirmiş olduk." şeklinde konuştu.

Köpeğin 10 gün istirahat dönemi geçireceğini anlatan Çetinkaya, yaralı köpeğin daha sonra salınacağını ve tekrar koşabileceğini bildirdi.



