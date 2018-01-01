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Tabiat parklarında yeni yıl yoğunluğu

- Yılbaşı tatilini fırsat bilenler, Abant ve Gölcük tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu

Tabiat parklarında yeni yıl yoğunluğu

BOLU (AA) - Bolu'da bulunan Abant ve Gölcük tabiat parkları, yeni yılın ilk gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Kente yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, yüzeyi kısmen bu tutmuş gölün çevresinde yürüyüş yaptı.

Bazıları göl kenarında bulunan iskeleye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da piknik alanlarında mangal yaktı.

- Abant da yeni yılda misafirlerini ağırladı

Çam ve köknar ağaçlarının ortasında bulunan Abant Tabiat Parkı da Ankara ve İstanbul'un arasındaki konumu dolayısıyla 2018'in ilk gününde tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Abant'a gelen ziyaretçiler göl çevresinde at ve faytonlarla tur attı, yürüyüş yaptı. Bazıları ise mangal yakarak piknik yaptı.

Ziyaretçiler ayrıca iskelelerden, gölün çam ve köknar ormanlarıyla oluşturduğu güzel manzarayı fotoğrafladı.

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