"Tabiatın kalbi" Bolu'da güneş enerjisinden içme suyu

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Kış, spor ve termal turizm merkezlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle bilinen Bolu'da, belediye tarafından inşasına başlanan güneş enerjisi santralinde yılda elde üretilecek 1 milyon 300 bin kilovatsaat elektriğin bir kısmıyla içme suyu arıtma tesisinin enerji tüketimi karşılanacak, geri kalan kısmı elektrik dağıtım şirketlerine satılarak kent ekonomisine katkı sağlanacak.

Bolu Belediyesi'nin yatırım teşviki kapsamındaki Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisinde inşa edilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile aylık 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üretilecek. Yapımına Kasım 2017'de başlanan proje kapsamında toplam 19 bin 500 metrekarelik alana kurulacak santral, 4 bin panelden oluşacak ve yıllık 1 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretecek.

Mart ayında bitirilmesi planlanan santralde elde edilecek enerjinin yıllık 200 bin kilovatsaati Bolu Belediyesi Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin enerji tüketimini karşılayacak. Geri kalanı ise Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'ye satılarak hem içme suyu arıtma tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanacak hem de kent ekonomisi kazanacak.

- "Enerji tüketim harcamalarını minimum seviyeye çekeceğiz"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, santralde aylık 10 bin hanenin elektrik tüketimine eş değer elektrik enerjisi üretileceğini söyledi.

Dünyada artık yenilenebilir enerjiye dönüldüğünü ve bu konuda birçok projenin gündeme geldiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'de tabiat denilince akla ilk gelen çok özel bir şehirde yaşamımızı sürdürüyoruz. Biz bu şansın aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getirdiğinin farkındayız. Gelecek kuşaklara, çocuklara, tabiata karşı sorumluluğumuz, tabiat harikası Bolu'da yaşayınca daha da artıyor. Bu nedenle harekete geçtik. Bolu'da halkımızın da güneş enerjisi kullanımını teşvik edeceğiz." diye konuştu.

Karbondioksit salınımını ve hava kirliliğini en aza indirmek için güneş enerjisini seçtiklerini anlatan Yılmaz, "Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisinde yapımına başladığımız ve mart ayında tamamlanacak bu proje sadece başlangıç. Yeni GES'ler yapacağız. Tabiatın kalbinden tüm Türkiye'ye güneş enerjisi konusunda öncü olmak istiyoruz. Bu konuda kazandığımız deneyimi yatırım yapmak isteyenlerle de paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, belediye olarak artık kendi elektrik enerjilerini üreteceklerini ve belediyenin enerji tüketim harcamalarını minimum seviyelere çekeceklerini ifade ederek, "Buradan elde ettiğimiz tasarrufu ve geliri Bolu halkına hizmet için kullanacağız. Ancak bu projeyi bir karlılık projesinden ziyade belediyenin güneş enerjisi için örnek olma, öncülük etme projesi olarak değerlendiriyoruz. Bu bir vizyon projesi." dedi.

- "Diğer illere örnek olmak istiyoruz"

Hedeflerinin, kurulumu devam eden santrale ilaveten mevcut bölgedeki arazileri değerlendirmek olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Arazi tipi GES santrali de kurmak istiyoruz. Seçtiğimiz araziler güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi açısından avantajlı bir konumda. Enerjide Bolu'da yepyeni bir dönem başlıyor. Güneş enerjisi konusunda hem Bolu'ya hem de diğer illere örnek olmak istiyoruz. Her şey Bolu ve Bolu halkı için."

Yılmaz, güneş enerjisi konusunda önümüzdeki günlerde halkı daha da bilinçlendireceklerini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bolu gibi verimli topraklara sahip illerde çok sayıda arazi tipi GES yapmak doğru değil, bunun için belediye olarak taşlık arazileri tercih ettik. Bina ve yapıların çatılarında panellerin olması daha akılcı. Bunun için de yapıların çatılarının güneş enerjisi panellerine uygun olması ve panellerin güneye bakması gerekiyor. GES santral uygulamaları konusunda halkımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bolu enerji üretimi ve kullanımı konusunda da dünyanın yaşanabilir kentleri arasında yer alacak."